Direktorijum kompanija
Pinterest
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Pinterest Plate

Plate Pinterest kreću se od $16,080 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $1,154,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Pinterest. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Продукт Менаџер
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Продукт Дизајнер
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX dizajner

Продаја
Median $204K

Menadžer računa

Технички Програм Менаџер
Median $265K
Дата Аналитичар
Median $300K
Финансијски Аналитичар
Median $152K
Пројект Менаџер
Median $156K
УИкс Ресерчер
Median $275K
Бизнис Операције
Median $213K
Бизнис Аналитичар
Median $152K
Дата Сајенс Менаџер
Median $525K
Маркетинг
Median $261K
Програм Менаџер
Median $174K
Људски Ресурси
Median $160K
Рачуновођа
$715K

Tehnički računovođa

Бизнис Операција Менаџер
$176K
Бизнис Девелопмент
$157K
Чиф оф Стаф
$211K
Корпорејт Девелопмент
$896K
Кастомер Сервис
$56.5K
Графички Дизајнер
$196K
Информациони Технолог (ИТ)
$55.2K
Правни
$117K
Маркетинг Операције
$16.1K
Партнер Менаџер
$91.6K
Продукт Дизајн Менаџер
$249K
Регрутер
$76.2K
Сејлс Инжењер
$219K
Тотал Ривордс
$283K
Венчур Капиталиста
$159K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

50%

GOD 1

33%

GOD 2

17%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pinterest, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 17% stiče se u 3rd-GOD (4.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pinterest, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pinterest, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Pinterest je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the M18 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $1,154,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pinterest je $248,750.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Pinterest

Srodne kompanije

  • Facebook
  • Dropbox
  • Twitter
  • Roku
  • Telenav
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi