Direktorijum kompanija
Coinbase
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Coinbase Plate

Plate Coinbase kreću se od $69,345 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $1,186,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Coinbase. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Kripto inženjer

Продукт Менаџер
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Продукт Дизајнер
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Dizajner interakcije

UX dizajner

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Дата Сајентист
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Технички Програм Менаџер
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
M6 $560K
M7 $772K
Сајберсекјурити Аналитичар
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Људски Ресурси
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Маркетинг
IC5 $200K
IC6 $270K

Menadžer marketinga proizvoda

Програм Менаџер
IC4 $163K
IC5 $193K
Пројект Менаџер
IC5 $213K
IC6 $346K
Финансијски Аналитичар
Median $214K
Дата Аналитичар
Median $175K
Бизнис Девелопмент
Median $477K
Правни
Median $526K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $240K
Дата Сајенс Менаџер
Median $380K
Административни Асистент
$143K
Бизнис Операције
$200K
Бизнис Аналитичар
$263K
Кастомер Сервис
$69.3K
Кастомер Сервис Операције
$135K
Кастомер Саксес
$352K
Менаџмент Консултант
$335K
Маркетинг Операције
$550K
Регрутер
$228K
Продаја
$213K
Солушн Архитекта
$219K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

УИкс Ресерчер
Median $262K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Coinbase, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Coinbase, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Coinbase je Софтверски Инжењер at the IC8 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $1,186,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Coinbase je $268,745.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Coinbase

Srodne kompanije

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi