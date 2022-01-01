Direktorijum kompanija
Upstart Plate

Plate Upstart kreću se od $142,572 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $448,833 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Upstart. Poslednja izmena: 11/16/2025

Softverski Inženjer
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Naučnik Podataka
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Menadžer Proizvoda
L5 $339K
L6 $438K
Menadžer Nauke o Podacima
Median $438K
Analitičar Podataka
Median $165K
Finansijski Analitičar
Median $200K
Rekruter
Median $210K
Poslovni Analitičar
$189K
Ljudski Resursi
$279K
Dizajner Proizvoda
$143K
Menadžer Programa
$194K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$185K
Menadžer Tehničkih Programa
$344K
Venture Kapitalista
$279K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Upstart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Upstart je Softverski Inženjer at the L6 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $448,833. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Upstart je $279,353.

