Upstart Plate

Plate Upstart kreću se od $142,572 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $448,833 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Upstart. Poslednja izmena: 11/16/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Upstart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
