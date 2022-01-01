Direktorijum kompanija
Zillow Plate

Plate Zillow kreću se od $69,000 ukupne kompenzacije godišnje za Računovođa na nižem nivou do $493,852 za Softverski Inženjer na višem nivou.

Softverski Inženjer
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Naučnik Podataka
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Menadžer Proizvoda
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Dizajner Proizvoda
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UKs dizajner

Menadžer Tehničkih Programa
P4 $268K
P5 $261K
Poslovni Analitičar
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analitičar poslovne inteligencije

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Menadžer Programa
Median $145K
Prodaja
P3 $133K
P4 $165K
Finansijski Analitičar
Median $120K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $160K
IT Tehnolog
Median $147K
Rekruter
Median $160K
UX Istraživač
Median $155K
Analitičar Podataka
Median $118K
Menadžer Nauke o Podacima
Median $320K
Pravni
Median $160K
Računovođa
Median $69K

Tehnički računovođa

Administrativni Asistent
$103K
Poslovne Operacije
$113K
Poslovni Razvoj
$132K
Korisnička Podrška
$83.3K
Ljudski Resursi
$210K
Marketing Operacije
$192K
Menadžer Projekta
$140K
Operacije Prihoda
$121K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$307K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Zillow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Zillow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Zillow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zillow je Softverski Inženjer at the P6 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $493,852. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zillow je $174,938.

