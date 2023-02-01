Каталог Компанија
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Плате

Распон плата InnoPeak Technology је од $93,132 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $265,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније InnoPeak Technology. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $265K
Naučnik podataka
$237K
Hardverski inženjer
$165K

Pravni poslovi
$221K
Dizajner proizvoda
$109K
Menadžer proizvoda
$93.1K
Често постављана питања

The highest paying role reported at InnoPeak Technology is Softverski inženjer with a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InnoPeak Technology is $192,960.

