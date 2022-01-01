Direktorijum kompanija
Fidelity Investments
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Fidelity Investments Plate

Plate Fidelity Investments kreću se od $7,960 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $446,667 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fidelity Investments. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilni softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Kripto inženjer

Sistemski inženjer

Дата Сајентист
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Продукт Менаџер
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Софтверски Инжењеринг Менаџер
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Бизнис Аналитичар
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Информациони Технолог (ИТ)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Солушн Архитекта
L6 $166K
L7 $233K

Arhitekta podataka

Klaud arhitekta

Cloud Security Architect

Финансијски Аналитичар
L3 $69.6K
L6 $138K
Кастомер Сервис
Median $60K
Продукт Дизајнер
L4 $105K
L5 $140K

UX dizajner

Дата Аналитичар
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Менаџмент Консултант
Median $160K
Пројект Менаџер
Median $163K
Дата Сајенс Менаџер
Median $250K
Маркетинг
Median $155K
Програм Менаџер
Median $192K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $138K
Продаја
Median $96K
УИкс Ресерчер
Median $240K
Актуар
Median $135K
Технички Програм Менаџер
Median $98K
Венчур Капиталиста
Median $185K

Principal

Рачуновођа
$102K

Tehnički računovođa

Административни Асистент
$60.2K
Бизнис Операције
$69.2K
Електро Инжењер
$398K
Људски Ресурси
$8K
Продукт Дизајн Менаџер
$234K
Регрутер
$70.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

The highest paying role reported at Fidelity Investments is Софтверски Инжењер at the L9|VP Software Engineering level with a yearly total compensation of $446,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity Investments is $157,072.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fidelity Investments

Srodne kompanije

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi