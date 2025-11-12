Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in United States u Fidelity Investments kreće se od $93.1K po year za L3 do $149K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $135K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
$93.1K
$86K
$2.5K
$4.6K
L4
$103K
$96.2K
$0
$6.3K
L5
$137K
$116K
$3.2K
$17.3K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)