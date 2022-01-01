Direktorijum kompanija
Vanguard
Vanguard Plate

Plate Vanguard kreću se od $50,250 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Саксес na nižem nivou do $348,250 za Бизнис Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Vanguard. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Софтверски Инжењер
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Дата Сајентист
TS02 $132K
TS03 $173K
Продукт Менаџер
Median $142K

Продукт Дизајнер
Median $120K

UX dizajner

Дата Аналитичар
TS02 $133K
TS03 $153K
Пројект Менаџер
Median $128K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $195K
Рачуновођа
Median $103K

Tehnički računovođa

УИкс Ресерчер
Median $128K
Финансијски Аналитичар
Median $85K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $115K
Маркетинг
Median $189K
Солушн Архитекта
Median $200K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

Технички Програм Менаџер
Median $200K
Бизнис Операције
$348K
Бизнис Аналитичар
$144K
Кастомер Сервис
$137K
Кастомер Саксес
$50.3K
Људски Ресурси
$74.2K
Правни
$101K
Менаџмент Консултант
$249K
Маркетинг Операције
$131K
Програм Менаџер
$216K
Продаја
$55.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Vanguard je Бизнис Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $348,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Vanguard je $134,989.

