Produkcijski softverski inženjer kompenzacija in United States u Fidelity Investments kreće se od $159K po year za L5 do $182K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $177K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$155K
$133K
$8K
$13.5K
L6
$182K
$153K
$5.3K
$23.2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)