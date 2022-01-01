Каталог Компанија
F5 Networks
F5 Networks Плате

Распон плата F5 Networks је од $96,393 у годишњој укупној компензацији за Technical Account Manager на доњем крају до $368,333 за Poslovne operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније F5 Networks. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Menadžer proizvoda
Median $225K
Marketing
Median $213K

Prodajni inženjer
Median $262K
Analitičar sajber bezbednosti
Median $111K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $296K
Naučnik podataka
Median $200K
Regrutер
Median $153K
Prodaja
Median $238K
Tehnički menadžer programa
Median $201K
Dizajner proizvoda
Median $213K
Poslovne operacije
$368K
Poslovni analitičar
$117K
Korisnička podrška
$107K
Analitičar podataka
$106K
Finansijski analitičar
$115K
Hardverski inženjer
$163K
Ljudski resursi
Median $195K
Marketinške operacije
$166K
Menadžer programa
$230K
Menadžer projekta
$110K
Arhitekta rešenja
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Tehnički pisac
$169K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији F5 Networks, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у F5 Networks је Poslovne operacije at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $368,333. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у F5 Networks је $195,000.

