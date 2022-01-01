F5 Networks Плате

У компанији F5 Networks, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

25 % стиче се у 1st - ГОД ( 25.00 % годишње )

25 % стиче се у 2nd - ГОД ( 6.25 % тромесечно )

25 % стиче се у 3rd - ГОД ( 6.25 % тромесечно )