  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

F5 Networks Дата Сајентист Plate

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in United States u F5 Networks iznosi $200K po year.

Medijanski paket
company icon
F5 Networks
Data Scientist
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$200K
Nivo
L4
Osnovna plata
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u F5 Networks?

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji F5 Networks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Дата Сајентист at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $263,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Дата Сајентист role in United States is $197,800.

Drugi resursi