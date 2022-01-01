Direktorijum kompanija
Citrix
Citrix Plate

Plate Citrix kreću se od $25,125 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $224,420 za Продукт Дизајн Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Citrix. Poslednja izmena: 10/17/2025

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Продукт Менаџер
Median $220K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $88.6K

Маркетинг
Median $182K
Солушн Архитекта
Median $123K

Cloud Architect

Бизнис Аналитичар
$121K
Кастомер Сервис
$25.1K
Кастомер Саксес
$63.6K
Дата Аналитичар
$25.3K
Дата Сајенс Менаџер
$94.4K
Дата Сајентист
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Менаџмент Консултант
$189K
Маркетинг Операције
$111K
Продукт Дизајнер
$180K
Продукт Дизајн Менаџер
$224K
Програм Менаџер
$148K
Сејлс Инжењер
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Технички Програм Менаџер
$79.2K
Технички Писац
$28.2K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

33.33%

GOD 1

33.33%

GOD 2

33.33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Citrix, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.33% stiče se u 1st-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stiče se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stiče se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Citrix je Продукт Дизајн Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $224,420. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Citrix je $102,458.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citrix

