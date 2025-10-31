Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Capital One kreće se od $139K po year za Associate Software Eng do $476K po year za Senior Distinguished Eng. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $151K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv
ajOS inženjer
Mobilni softverski inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer mašinskog učenja
Backend softverski inženjer
Ful-stek softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Bezbednosni softverski inženjer
Naučni istraživač