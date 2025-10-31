Direktorijum kompanija
Capital One
Capital One Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Capital One kreće se od $139K po year za Associate Software Eng do $476K po year za Senior Distinguished Eng. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $151K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Eng
(Početni nivo)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
Options

U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Uključeni Nazivi

ajOS inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Capital One in United States iznosi $476,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capital One za Softverski Inženjer poziciju in United States je $151,000.

Drugi resursi