Direktorijum kompanija
Capital One
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Capital One Plate

Plate Capital One kreću se od $46,000 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $523,333 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Capital One. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

Naučni istraživač

Продукт Менаџер
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Бизнис Аналитичар
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Дата Аналитичар
Median $120K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Дата Сајентист
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Пројект Менаџер
Median $110K
Продукт Дизајнер
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX dizajner

Mobilni dizajner

Финансијски Аналитичар
Median $120K

Analitičar rizika

Analitičar prevara

Дата Сајенс Менаџер
Median $251K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $175K

Analitičar tehnoloških rizika

Људски Ресурси
Median $110K
Технички Програм Менаџер
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Регрутер
Median $120K
Солушн Архитекта
Median $265K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

Венчур Капиталиста
Median $152K

Principal

Saradnik

Чиф оф Стаф
Median $150K
Продаја
Median $184K
Рачуновођа
Median $100K

Tehnički računovođa

Менаџмент Консултант
Median $118K
Бизнис Операције
Median $177K
Кастомер Сервис
Median $46K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $158K
Маркетинг
Median $77.3K
Програм Менаџер
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
УИкс Ресерчер
Median $133K
Бизнис Операција Менаџер
Median $90.5K
Инвестмент Банкер
Median $110K
Бизнис Девелопмент
Median $136K
Маркетинг Операције
Median $96K
Административни Асистент
$65.5K
Корпорејт Девелопмент
$166K
Кастомер Саксес
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Графички Дизајнер
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
Options

U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

The highest paying role reported at Capital One is Продукт Менаџер at the Vice President level with a yearly total compensation of $523,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital One is $149,509.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Capital One

Srodne kompanije

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi