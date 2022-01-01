Blackstone Плате

Каталог Компанија
Радите овде? Затражите своју компанију

Распон плата Blackstone је од $40,903 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $300,000 за Venture kapitalist на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Blackstone. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Finansijski analitičar
Median $110K
Venture kapitalist
Median $300K

Saradnik

Analitičar

Naučnik podataka
Median $150K
Menadžer proizvoda
Median $155K
Analitičar podataka
Median $135K
Poslovni analitičar
$40.9K
Razvoj poslovanja
$133K
Uspeh korisnika
$109K
Informatičar (IT)
$139K
Investicioni bankар
$168K
Pravni poslovi
$219K
Marketing
$199K
Menadžer projekta
$48K
Analitičar sajber bezbednosti
$136K
Menadžer softverskog inženjerstva
$207K
Arhitekta rešenja
$60.6K
Често постављана питања

O cargo mais bem pago reportado na Blackstone é Venture kapitalist com uma remuneração total anual de $300,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blackstone é $146,731.

