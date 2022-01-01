Direktorijum kompanija
Morgan Stanley
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Морган Стенли Plate

Plate Morgan Stanley kreću se od $21,750 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $399,990 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Морган Стенли. Poslednja izmena: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Инвестмент Банкер
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Бизнис Аналитичар
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Дата Сајентист
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativni istraživač

Финансијски Аналитичар
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Продукт Менаџер
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Пројект Менаџер
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Бизнис Операције
Median $66.8K
Технички Програм Менаџер
Median $191K
Рачуновођа
Median $115K

Technical Accountant

Продаја
Median $150K
Солушн Архитекта
Median $265K

Data Architect

Људски Ресурси
Median $160K
Правни
Median $187K
Венчур Капиталиста
Median $120K

Saradnik

Analitičar

Маркетинг
Median $120K
Административни Асистент
$99.5K
Бизнис Операција Менаџер
$296K
Бизнис Девелопмент
$92.5K
Кастомер Сервис
$50.1K
Кастомер Саксес
$49.2K
Дата Аналитичар
$58.6K
Хардверски Инжењер
$400K
Менаџмент Консултант
Median $60K
Маркетинг Операције
$63.5K
Продукт Дизајн Менаџер
$129K
Програм Менаџер
$196K
Регрутер
$161K
Регулаторни Послови
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
УИкс Ресерчер
$99.5K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Morgan Stanley je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $399,990. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Morgan Stanley je $128,175.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Morgan Stanley

Srodne kompanije

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi