Dizajner Proizvoda kompenzacija in United States u Capital One kreće se od $109K po year za Associate Product Designer do $144K po year za Principal Associate. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $129K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
