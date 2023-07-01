Direktorijum kompanija
boostr Plate

Plate boostr kreću se od $54,725 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $292,740 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u boostr. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Продукт Менаџер
$293K
Софтверски Инжењер
$54.7K
Солушн Архитекта
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧПП

El puesto mejor pagado reportado en boostr es Продукт Менаџер at the Common Range Average level con una compensación total anual de $292,740. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en boostr es $187,060.

