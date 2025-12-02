Direktorijum kompanija
ADNOC
ADNOC Mašinski Inženjer Plate

Prosečna Mašinski Inženjer ukupna kompenzacija in United Arab Emirates u ADNOC kreće se od AED 389K do AED 566K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ADNOC. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$122K - $139K
United Arab Emirates
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$106K$122K$139K$154K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u ADNOC?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u ADNOC in United Arab Emirates iznosi AED 566,395 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ADNOC za Mašinski Inženjer poziciju in United Arab Emirates je AED 388,796.

Drugi resursi

