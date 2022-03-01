Каталог Компанија
ADNOC
ADNOC Плате

Распон плата ADNOC је од $70,446 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $196,943 за Geološki inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније ADNOC. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Geološki inženjer
$197K
Mašinski inženjer
$130K
Menadžer projekta
$163K

Softverski inženjer
$70.4K
Tehnički menadžer programa
$108K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у ADNOC је Geološki inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $196,943. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у ADNOC је $130,029.

