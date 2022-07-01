Imenik podjetij
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Plače

Plače Voloridge Investment Management se gibljejo od $78,499 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $489,600 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Voloridge Investment Management. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Programski inženir
Median $200K
Podatkovni analitik
$78.5K
Vodja podatkovne znanosti
$490K

Podatkovni znanstvenik
$248K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Voloridge Investment Management je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $489,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Voloridge Investment Management je $224,176.

