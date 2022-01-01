Imenik podjetij
Treasure Data Plače

Plače Treasure Data se gibljejo od $75,750 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $225,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Treasure Data. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Programski inženir
Median $195K
Vodja izdelkov
Median $225K
Podatkovni analitik
$81.6K

Podatkovni znanstvenik
$111K
Trženje
$222K
Oblikovalec izdelkov
$145K
Prodaja
$205K
Prodajni inženir
$102K
Vodja programskega inženiringa
$208K
Arhitekt rešitev
$121K
Technical Account Manager
$173K
Vodja tehniškega programa
$75.7K
Najbolje plačana pozicija pri Treasure Data je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $225,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Treasure Data je $159,293.

Drugi viri