Docker Plače

Plače Docker se gibljejo od $104,475 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $499,988 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Docker. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $262K
Prodajni inženir
Median $280K
Poslovne operacije
$114K

Služba za stranke
$104K
Trženje
$176K
Oblikovalec izdelkov
$500K
Vodja izdelkov
$162K
Prodaja
$185K
Vodja programskega inženiringa
$250K
Arhitekt rešitev
$202K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Docker je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $499,988. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Docker je $193,633.

