Proofpoint Plače

Plače Proofpoint se gibljejo od $72,436 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $543,150 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Proofpoint. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Programski inženir
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Računovodja
Median $134K
Vodja podatkovne znanosti
Median $420K

Vodja izdelkov
Median $225K
Vodja programskega inženiringa
Median $394K
Prodaja
Median $142K
Poslovni analitik
$79.6K
Podatkovni znanstvenik
$72.4K
Finančni analitik
$112K
Človeški viri
$169K
Informacijski tehnolog (IT)
$265K
Trženje
$543K
Oblikovalec izdelkov
$134K
Kadrovik
$154K
Analitik kibernetske varnosti
$127K
Vodja tehniškega programa
$186K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Proofpoint so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Proofpoint je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $543,150. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Proofpoint je $169,150.

Drugi viri