Shopify Plače

Plače Shopify se gibljejo od $40,655 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $367,054 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shopify. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Programski inženir
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Podatkovni znanstvenik
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Vodja izdelkov
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Oblikovalec izdelkov
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX oblikovalec

Trženje
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Vodja programskega inženiringa
L7 $264K
L8 $367K
Služba za stranke
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Vodja podatkovne znanosti
L7 $221K
L8 $279K
Finančni analitik
L5 $90.4K
L6 $121K
Poslovni analitik
Median $97.9K
Prodajni inženir
Median $151K
Poslovne operacije
Median $350K
Trženjske operacije
Median $102K
Kadrovik
Median $130K
Arhitekt rešitev
Median $105K

Arhitekt podatkov

Arhitekt varnosti v oblaku

Vodja poslovnih operacij
Median $106K
Človeški viri
Median $90K
Prodaja
Median $87.4K
Vodja tehniškega programa
Median $276K
Tehnični pisatelj
Median $66.7K
Poslovni razvoj
Median $326K
Vodja oblikovanja izdelkov
Median $315K
Vodja programa
Median $150K
Analitik kibernetske varnosti
Median $109K
Računovodja
$89.6K
Administrativni asistent
$41K
Vodja osebja
$109K
Besedilni pisec
$52.6K
Podatkovni analitik
$164K
Grafični oblikovalec
$149K
Informacijski tehnolog (IT)
$104K
Svetovalni upravni strokovnjak
$241K
Vodja projekta
$69.6K
UX raziskovalec
Median $100K
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Shopify so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (8.25% četrtletno)

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Shopify so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (100.00% letno)

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Shopify so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (8.25% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (8.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shopify je Vodja programskega inženiringa at the L8 level z letnim skupnim plačilom $367,054. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shopify je $115,356.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Shopify

