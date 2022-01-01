Imenik podjetij
Synopsys Plače

Plače Synopsys se gibljejo od $21,220 skupnega letnega nadomestila za Tehnični pisatelj na spodnjem koncu do $413,667 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Synopsys. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Strojni inženir
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC inženir

SoC inženir

FPGA inženir

Programski inženir
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Raziskovalec

Vodja izdelkov
69 $284K
100 $343K

Analitik kibernetske varnosti
Median $121K
Vodja programskega inženiringa
69 $317K
100 $414K
Arhitekt rešitev
Median $310K

Arhitekt podatkov

Arhitekt varnosti v oblaku

Vodja tehniškega programa
Median $45.5K
Elektroinženir
Median $326K
Oblikovalec izdelkov
Median $145K
Vodja oblikovanja izdelkov
Median $330K
Podatkovni znanstvenik
Median $154K
Prodaja
Median $331K
Vodja programa
Median $357K
Poslovni analitik
$140K
Služba za stranke
$87.1K
Uspeh strank
$90.5K
Podatkovni analitik
$45.2K
Vodja podatkovne znanosti
$159K
Finančni analitik
$151K
Človeški viri
$270K
Informacijski tehnolog (IT)
$34.6K
Svetovalni upravni strokovnjak
$257K
Trženje
$175K
Strojni inženir
$39.9K
Vodja projekta
$146K
Prodajni inženir
$120K
Tehnični pisatelj
$21.2K
UX raziskovalec
$193K
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Synopsys so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Synopsys je Vodja programskega inženiringa at the 100 level z letnim skupnim plačilom $413,667. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Synopsys je $166,156.

Drugi viri