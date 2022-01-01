Imenik podjetij
Guidewire Software
Guidewire Software Plače

Plače Guidewire Software se gibljejo od $16,768 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $371,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Guidewire Software. Zadnja posodobitev: 10/19/2025

Programski inženir
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $256K
Vodja programskega inženiringa
Median $371K

Arhitekt rešitev
Median $230K

Data Architect

Kadrovik
Median $122K
Prodaja
Median $313K
Vodja tehniškega programa
Median $204K
Računovodja
$263K
Podatkovni analitik
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Trženje
$231K
Operacije s kadri
$277K
Oblikovalec izdelkov
$193K
Vodja izdelkov
$137K
Vodja programa
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

24%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Guidewire Software so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 24% se pridobi v 4th-LETO (6.00% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Guidewire Software je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $371,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Guidewire Software je $218,891.

