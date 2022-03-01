Adresár Spoločností
Ryanair
Ryanair Platy

Platový rozsah Ryanair sa pohybuje od $23,880 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $140,295 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ryanair. Naposledy aktualizované: 8/14/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $56.4K
Kadrovik
Median $41K
Poslovni analitik
$34.7K

Znanstvenik podatkov
$34K
Oblikovalec izdelkov
$23.9K
Vodja izdelka
$140K
Operacije prihodkov
$76.3K
Arhitekt rešitev
$107K
Často kladené otázky

Највише плаћена улога пријављена у Ryanair је Vodja izdelka at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $140,295. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ryanair је $48,739.

