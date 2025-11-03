Imenik podjetij
Proton
Proton Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Spain pri Proton znaša skupaj €72.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Proton.

Mediani paket
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Skupaj na leto
€72.2K
Raven
L2C
Osnovna plača
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Proton?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Proton so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Proton in Spain znaša letno skupno plačilo €90,708. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Proton za vlogo Programski inženir in Spain je €72,166.

