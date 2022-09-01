Imenik podjetij
Precision Castparts
Precision Castparts Plače

Plače Precision Castparts se gibljejo od $72,471 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $196,980 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Precision Castparts. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

Strojni inženir
Median $103K
Računovodja
$72.5K
Podatkovni znanstvenik
$197K

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Precision Castparts is Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

Drugi viri