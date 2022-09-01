Imenik podjetij
Precision Castparts
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Najpomembnejši vpogledi
  • Prispevajte nekaj edinstvenih informacij o Precision Castparts, ki bi lahko koristile drugim (npr. nasveti za razgovor, izbira ekip, edinstvena kultura itd.).
    • O podjetju

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Spletna stran
    1953
    Leto ustanovitve
    1,500
    Število zaposlenih
    $1B-$10B
    Ocenjen prihodek
    Sedež

    Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

    Naročite se na preverjene ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

    To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

    Izbrane službe

      Ni najdenih izbranih služb za Precision Castparts

    Povezana podjetja

    • Microsoft
    • Google
    • Stripe
    • Airbnb
    • Databricks
    • Prikaži vsa podjetja ➜

    Drugi viri