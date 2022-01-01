Imenik podjetij
Kaseya
Kaseya Plače

Plače Kaseya se gibljejo od $40,778 skupnega letnega nadomestila za Arhitekt rešitev na spodnjem koncu do $105,440 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Kaseya. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack programski inženir

Prodaja
Median $80K

Vodja računa

Vodja izdelkov
Median $105K

Služba za stranke
$42.2K
Človeški viri
$88.2K
Svetovalni upravni strokovnjak
$96.6K
Oblikovalec izdelkov
$95.5K
Vodja projekta
$71.6K
Vodja programskega inženiringa
$78.3K
Arhitekt rešitev
$40.8K
Pogosta vprašanja

