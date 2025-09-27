Imenik podjetij
Kaseya Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in Poland pri Kaseya se giblje od PLN 255K na year za Software Engineer 2 do PLN 291K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kaseya. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Kaseya?

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Kaseya in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 327,642. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya for the Programski inženir role in Poland is PLN 274,918.

Drugi viri