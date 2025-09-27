Programski inženir nadomestilo in Poland pri Kaseya se giblje od PLN 255K na year za Software Engineer 2 do PLN 291K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kaseya. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
