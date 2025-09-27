Prodaja nadomestilo in United States pri Kaseya znaša $136K na year za Senior Sales. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $80K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kaseya. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Vključeni naziviPredloži nov naziv