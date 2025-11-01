Imenik podjetij
Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Canada pri Ingram Micro znaša skupaj CA$117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ingram Micro. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Mediani paket
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$117K
Raven
hidden
Osnovna plača
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Ingram Micro in Canada znaša letno skupno plačilo CA$153,120. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ingram Micro za vlogo Podatkovni znanstvenik in Canada je CA$118,667.

