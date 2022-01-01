Adresár Spoločností
Ingram Micro
Ingram Micro Platy

Platový rozsah Ingram Micro sa pohybuje od $10,091 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $264,924 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ingram Micro. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $10.1K
Oblikovalec izdelkov
Median $168K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

Znanstvenik podatkov
Median $83.9K

Poslovni analitik
$186K
Finančni analitik
$127K
Informacijski tehnolog (IT)
$146K
Trženje
$101K
Vodja izdelka
$83.6K
Vodja projekta
$119K
Prodaja
$72.5K
Prodajni inženir
$20.7K
Vodja razvoja programske opreme
$81K
Arhitekt rešitev
$265K
Tehnični vodja programa
$176K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$77.4K
Tvegan kapitalist
$66.7K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ingram Micro je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $264,924. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ingram Micro je $92,702.

