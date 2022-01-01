Imenik podjetij
Domo
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Domo Plače

Plače Domo se gibljejo od $22,928 skupnega letnega nadomestila za Grafični oblikovalec na spodnjem koncu do $183,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Domo. Zadnja posodobitev: 10/14/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $155K
Oblikovalec izdelkov
Median $115K

UX oblikovalec

Vodja izdelkov
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Trženje
Median $183K
Administrativni asistent
$44.8K
Podatkovni znanstvenik
$125K
Grafični oblikovalec
$22.9K
Kadrovik
$141K
Prodaja
$163K
Vodja programskega inženiringa
$159K
Vodja tehniškega programa
$77.4K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Domo so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Domo je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $183,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Domo je $140,700.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Domo

Povezana podjetja

  • Red Hat
  • Ingram Micro
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri