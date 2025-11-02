Imenik podjetij
Indeed
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja poslovnih operacij

  • Vse plače Vodja poslovnih operacij

Indeed Vodja poslovnih operacij Plače

Povprečno Vodja poslovnih operacij skupno nadomestilo pri Indeed se giblje od $210K do $293K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indeed. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$225K - $265K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$210K$225K$265K$293K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja poslovnih operacij prijavs pri Indeed za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (8.35% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja poslovnih operacij ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja poslovnih operacij pri Indeed znaša letno skupno plačilo $292,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Indeed za vlogo Vodja poslovnih operacij je $210,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Indeed

Povezana podjetja

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri