Glassdoor Plače

Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Plače Glassdoor se gibljejo od $11,551 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $342,705 za Trženjske operacije na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Glassdoor. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $192K
Vodja programskega inženiringa
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Podatkovni znanstvenik
Median $190K
Oblikovalec izdelkov
Median $153K
UX raziskovalec
Median $254K
Vodja poslovnih operacij
$205K
Uspeh strank
$122K
Podatkovni analitik
$129K
Vodja podatkovne znanosti
$250K
Trženjske operacije
$343K
Vodja programa
$279K
Vodja projekta
$110K
Prodaja
$11.6K
Vodja tehniškega programa
$139K
