Grainger
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

Grainger Vodja programskega inženirstva Plače

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Grainger se giblje od $264K na year za Senior Software Engineering Manager do $340K na year za Director. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $230K. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Grainger?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Grainger in United States znaša letno skupno plačilo $340,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Grainger za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $263,000.

