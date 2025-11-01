Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Grainger se giblje od $264K na year za Senior Software Engineering Manager do $340K na year za Director. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $230K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Grainger. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
