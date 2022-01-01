Imenik podjetij
Texas Instruments
Texas Instruments Plače

Plače Texas Instruments se gibljejo od $2,448 skupnega letnega nadomestila za Tvegani kapitalist na spodnjem koncu do $295,470 za Pravno na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Texas Instruments. Zadnja posodobitev: 12/1/2025

Strojni inženir
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analogni inženir

ASIC inženir

SoC inženir

Inženir vgrajene strojne opreme

Programski inženir
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

Programski inženir vgrajenih sistemov

Elektroinženir
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Strojni inženir
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Proizvodni inženir

Konstrukterski inženir

Testni inženir

Vzdrževalni inženir

Trženje
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kemijski inženir
Median $113K

Procesni inženir

Inženir objektov

Prodaja
26 $196K
28 $249K

Terenski prodajni predstavnik

Vodja projektov
Median $185K
Prodajni inženir
24 $156K
26 $191K
Oblikovalec produktov
Median $125K
Vodja programskega inženirstva
Median $97.4K
Vodja programov
Median $252K
Poslovni analitik
Median $105K
Poslovni razvoj
Median $259K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $86K
Arhitekt rešitev
Median $156K
Računovodja
$45.2K
Vodja poslovnih operacij
$227K
Podatkovni analitik
$86.3K
Podatkovni znanstvenik
$112K
Upravitelj objektov
$206K
Finančni analitik
$128K
Grafični oblikovalec
$106K
Človeški viri
$88.9K
Pravno
$295K
Trženjske operacije
$45.5K
Inženir materialov
$161K
Vodja oblikovanja produktov
$69.6K
Vodja produktov
$72.8K
Tehnični vodja računov
$203K
Vodja tehničnih programov
$207K
Tvegani kapitalist
$2.4K
Razpored pridobivanja

0%

LETO 1

0%

LETO 2

0%

LETO 3

100%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Texas Instruments so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)

  • 0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)

  • 0% se pridobi v 3rd-LETO (0.00% letno)

  • 100% se pridobi v 4th-LETO (100.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Texas Instruments je Pravno at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $295,470. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Texas Instruments je $124,324.

Drugi viri

