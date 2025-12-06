Imenik podjetij
Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Germany pri Getsafe se giblje od €72.5K do €99.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Getsafe. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$90.4K - $107K
Germany
Običajen razpon
Možen razpon
$83.5K$90.4K$107K$114K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Getsafe?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Getsafe in Germany znaša letno skupno plačilo €99,210. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Getsafe za vlogo Podatkovni analitik in Germany je €72,466.

