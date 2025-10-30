Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Brazil pri Creditas znaša skupaj R$262K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Creditas. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Skupaj na leto
R$262K
Raven
hidden
Osnovna plača
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Najnovejše prijave plač
Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Creditas in Brazil znaša letno skupno plačilo R$317,958. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Creditas za vlogo Programski inženir in Brazil je R$239,644.

