Creditas Platy

Creditas
Platový rozsah Creditas sa pohybuje od $42,915 v celkovej kompenzácii ročne pre Tehnični vodja programa na spodnom konci do $114,447 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Creditas. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $47.5K

Backend programski inženir

Vodja izdelka
$114K
Tehnični vodja programa
$42.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
The highest paying role reported at Creditas is Vodja izdelka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,447. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Creditas is $47,491.

