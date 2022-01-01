Adresár Spoločností
Comerica
Comerica Platy

Platový rozsah Comerica sa pohybuje od $75,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $232,560 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Comerica. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Finančni analitik
Median $88.8K
Razvijalec programske opreme
Median $140K
Poslovni analitik
Median $75K

Znanstvenik podatkov
$109K
Informacijski tehnolog (IT)
$167K
Vodja izdelka
$233K
Vodja razvoja programske opreme
$219K
Arhitekt rešitev
$164K
Zavarovalni cenilec
$77.6K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Comerica is Vodja izdelka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,560. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comerica is $140,000.

