Certify Platy

Platový rozsah Certify sa pohybuje od $51,618 v celkovej kompenzácii ročne pre Operacije službe za stranke na spodnom konci do $252,461 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Certify. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $97.7K
Vodja izdelka
Median $170K
Poslovni analitik
$121K

Služba za stranke
$51.7K
Operacije službe za stranke
$51.6K
Znanstvenik podatkov
$159K
Operacije trženja
$99.5K
Oblikovalec izdelkov
$106K
Prodaja
$252K
Vodja razvoja programske opreme
$226K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Certify je Prodaja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $252,461. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Certify je $113,063.

