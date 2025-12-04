Imenik podjetij
Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in Spain pri Certify se giblje od €36.5K do €53K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Certify. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$47.8K - $55.5K
Spain
Običajen razpon
Možen razpon
$42.2K$47.8K$55.5K$61.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri Certify in Spain znaša letno skupno plačilo €53,036. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Certify za vlogo Služba za stranke in Spain je €36,546.

