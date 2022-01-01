Intel Plače

Plače Intel se gibljejo od $36,403 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $818,056 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Intel. Zadnja posodobitev: 10/21/2025
Inženir strojnega učenja
Backend programski inženir
Full-Stack programski inženir
Omrežni inženir
Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)
Inženir podatkov
Produkcijski programski inženir
Varnostni programski inženir
DevOps inženir
Inženir zanesljivosti spletnih strani
Kripto inženir
Sistemski inženir
Programski inženir video iger
Raziskovalec
AI raziskovalec
AI inženir
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Intel so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Intel so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.