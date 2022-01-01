Imenik podjetij
Intel
Intel Plače

Plače Intel se gibljejo od $36,403 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $818,056 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Intel. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Kripto inženir

Sistemski inženir

Programski inženir video iger

Raziskovalec

AI raziskovalec

AI inženir

Embedded Systems Software Engineer

Strojni inženir
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Vodja izdelkov
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Podatkovni znanstvenik
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Vodja tehniškega programa
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Vodja tehničnih projektov

Vodja programskega inženiringa
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Strojni inženir
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arhitekt rešitev
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Trženje
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Vodja trženja izdelkov

Oblikovalec izdelkov
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finančni analitik
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Vodja programa
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kemijski inženir
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektroinženir
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Poslovni analitik
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Človeški viri
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Inženir materialov
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Prodaja
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Vodja terenske prodaje

Vodja računa

Poslovni razvoj
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Poslovne operacije
Median $151K
Vodja poslovnih operacij
Median $201K
Vodja podatkovne znanosti
Median $262K
Optični inženir
Median $239K
Vodja oblikovanja izdelkov
Median $290K
Vodja projekta
Median $57.8K
Računovodja
Median $137K

Technical Accountant

Administrativni asistent
Median $95.2K
Grafični oblikovalec
Median $235K
Prodajni inženir
Median $201K
Pravni oddelek
Median $300K
Vodja osebja
$220K
Gradbeništvo inženir
$231K

Construction Engineer

Inženir krmiljenja
$230K
Služba za stranke
$103K
Podatkovni analitik
$71.7K
Vodja objektov
$118K
Modni oblikovalec
$76.4K
Industrijski oblikovalec
$156K
Svetovalni upravni strokovnjak
$120K
MEP inženir
$180K
Prompt Engineer
$469K
Kadrovik
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Tehnični pisatelj
$44.2K
UX raziskovalec
$37.7K
Tveganostni kapitalist
$166K
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Intel so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Intel so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Intel je Programski inženir at the Fellow level z letnim skupnim plačilom $818,056. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Intel je $188,939.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Intel

