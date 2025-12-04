Imenik podjetij
Bolster
Bolster Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Bolster znaša skupaj $145K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bolster. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Mediani paket
company icon
Bolster
Software Engineer
Santa Clarita, CA
Skupaj na leto
$145K
Raven
L1
Osnovna plača
$120K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$15K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Bolster?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Bolster in United States znaša letno skupno plačilo $185,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bolster za vlogo Programski inženir in United States je $140,000.

