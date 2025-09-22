Imenik podjetij
Alloy
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Canada pri Alloy znaša skupaj $173K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alloy. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Skupaj na leto
$173K
Raven
Senior
Osnovna plača
$173K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Alloy?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Alloy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Alloy in Canada znaša letno skupno plačilo $108,480. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alloy za vlogo Vodja izdelkov in Canada je $108,480.

Drugi viri